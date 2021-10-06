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مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس «فرنسيس الأسيزي»

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مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس «فرنسيس الأسيزي» مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس «فرنسيس الأسيزي»

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احتفلت الرابطة الفرنسيسكانية بالإسكندرية، بعيد القديس فرنسيس الأسيزي، بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، مساء أمس، وترأس الاحتفال المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وشارك في القداس المونسنيور أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين بالإسكندرية، بقيادة الكورال ورابطة الأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية، ولفيف من الاباء الكهنة.

وعقب القداس ألقى المطران كلمة العظة عن القديس فرنسيس الذي عاش كالمسيح على الأرض، محتميًا بالانجيل، مجددًا للكنيسة، فهو ساعد كثيرًا في خروج الفساد منها، وذلك ليست بشيء دون نفسه.

وتابع:«فرنسيس كان يريد الاتحاد التام بيسوع، يتشوق للالتصاق به، من خلال التأمل والطبيعة وكل شيء يحيط به».

واختتم قائلًا: نشكر الله من أجل القديس فرنسيس ونصلي لله ان نتعلم منه.

حضر الاحتفال العديد من محبي فرنسيس، والحاملين لاسمه، من جميع كنائس وطوائف الكاثوليك بالإسكندرية.

وفى سياق متصل، زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مدرسة القديس يوسف (الفرير) بالخرنفش، أمس حيث ترأس صلاة القداس الإلهي، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وشارك في الصلاة الفرير سامح فاروق، مدير المدرسة، وميشيل شكري، منسق المدارس اللاسالية بمصر، والفرير جون كلود، والفرير فادي سلامة، والكادر التعليمي بالمدرسة، كما ألقى الأنبا باخوم العظة حول «روحانية القديس يوحنا دي لاسال» كما تحدث نيافته أيضًا حول «دور المعلم في المدرسة»، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وعقب صلاة القداس، أهدى ميشيل شكري، منسق المدارس اللاسالية بمصر، لصاحب النّيافة درع المدرسة.

مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)
مطران اللاتين بمصر يرأس قداس احتفال الرابطة الفرنسيسكانية بعيد القديس "فرنسيس الأسيزي" بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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