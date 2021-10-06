أخبار عاجلة

القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية -
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) -
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) -
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي -
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكشف على 965 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة

Print
الكشف على 965 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة الكشف على 965 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ فاعليات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قافلة طبية مجانية بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد 965 مواطن في ٧ تخصصات طبية بواقع «279 حالة طب أطفال، 238 حالة باطنة، 179 حالة جراحة عظام، 133 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 62 حالة جراحة عامة، 43 حالة نساء وتوليد، 31 حالة تنظيم الأسرة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 46 حالة وإجراء الأشعة لـ 25 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة المستجد حضرهما 69 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .

قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا

السكة الحديد تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

السكة الحديد تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا