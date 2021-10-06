أخبار عاجلة

القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية -
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) -
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) -
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي -
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نهاد أبو القمصان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز مصري كبير

Print
نهاد أبو القمصان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز مصري كبير نهاد أبو القمصان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز مصري كبير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نهاد ابو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو إنجاز مصري كبير على المستويين المحلي والدولي.

وقالت خلال ورشة عمل «الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً»، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التشريعات بحاجة إلى تعديل للتوافق مع الاستراتيجية والدستور، وهو ما تضمنته الاستراتيجية وحددته. وتابعت: العقل العام في يميل إلى تشديد العقوبة نحن بحاجة إلى الوعي وأهميته في تعديل بعض التشريعات، وتهيئة الرأي العام لقبولها ومنها عقوبة الإعدام.

وواصلت: مازالت العقلية التشريعية المصرية والعربية تميل إلى التشدد في العقوبة.

وشددت علينا دور أن نقول للناس والتوعية بأهمية التشريعات التي بحاجة إلى إعادة نظر، والنظر إلى النماذج الدولية المشابهة لتلك القوانيين ومدى ملاءمتها مع المجتمع المصري من عدمه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

شكله يخض ومش هتصدق بيشيل كام كيلو.. رحنا الجيم مع صاحب أغرب دراع فى مصر

شكله يخض ومش هتصدق بيشيل كام كيلو.. رحنا الجيم مع صاحب أغرب دراع فى مصر

مصر دايما سند لولادها.. القصة الكاملة لعودة مصري من قطر لاستكمال علاجه في أم الدنيا

مصر دايما سند لولادها.. القصة الكاملة لعودة مصري من قطر لاستكمال علاجه في أم الدنيا