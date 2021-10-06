نهاد أبو القمصان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز مصري كبير

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أكدت نهاد ابو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو إنجاز مصري كبير على المستويين المحلي والدولي.

وقالت خلال ورشة عمل «الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً»، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التشريعات بحاجة إلى تعديل للتوافق مع الاستراتيجية والدستور، وهو ما تضمنته الاستراتيجية وحددته. وتابعت: العقل العام في مصر يميل إلى تشديد العقوبة نحن بحاجة إلى الوعي وأهميته في تعديل بعض التشريعات، وتهيئة الرأي العام لقبولها ومنها عقوبة الإعدام.

وواصلت: مازالت العقلية التشريعية المصرية والعربية تميل إلى التشدد في العقوبة.

وشددت علينا دور أن نقول للناس والتوعية بأهمية التشريعات التي بحاجة إلى إعادة نظر، والنظر إلى النماذج الدولية المشابهة لتلك القوانيين ومدى ملاءمتها مع المجتمع المصري من عدمه.