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ميسي يسرق الأضواء في «موسم الرياض» والجماهير تترقب المباراة العالمية

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ميسي يسرق الأضواء في «موسم الرياض» والجماهير تترقب المباراة العالمية ميسي يسرق الأضواء في «موسم الرياض» والجماهير تترقب المباراة العالمية

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ترتقب الجماهير والعربية انطلاق النسخة الجديدة من موسم الرياض للعام الجاري 2021 بعدما تعطل الموسم في 2020 تحت تأثير وطأة المستجد.

وفرض الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه نجماً مطلقاً لموسم الرياض هذا العام بعدما ظهر خلال الساعات الماضية في الإعلان الترويجي لموسم الرياض.

وينتظر أن يقام على هامش موسم الرياض هذا العام وفقاً لما صرح به المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مباراة كرة قدم رفيعة المستوى وعالمية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق من لاعبي فريقي الهلال والنصر قطبي الكرة السعودية في العاصمة الرياض.

وينتظر أن ينطلق موسم الرياض يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري فيما سيكون الانتهاء وفقاً لتقارير سعودية في 15 ديسمبر المقبل.

ميسي وتركي

وعن تواجد ليونيل ميسي في الإعلان الترويجي لموسم الرياض يبدو أنه سيُمدد هذا العام كما حدث في 2019، فوجود البرغوث الأرجنتيني سيجذب المزيد من الزوار الذين سيفضلون البقاء لأكبر وقتٍ ممكن في الرياض.

وتترقب جماهير العالم المباراة الثانية العالمية في موسم الرياض هذا العام والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن وينتظر أن تكون مفاجأة كبيرة مثلما حدث في العام 2019 من خلال مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين.

المصرى اليوم

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