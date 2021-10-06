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مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية

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مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية
زاره السفير الصيني وأشاد بمجموعة الأعمال الفكرية والكتب المترجمة إلى العربية

مركز البحوث والتواصل المعرفي يخصص جزءاً من جناحه بمعرض الرياض للمطبوعات الصينية

زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية تشن وي تشنغ؛ جناح مركز البحوث والتواصل المعرفي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، الذي يضم قسماً خاصاً لدار إنتركونتننتال الصينية العريقة، تعرض فيه مؤلفات وكتب صينية مميزة من أهمها كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وعنوانه (حول الحكم والإدارة) ويقع في ثلاثة أجزاء، إضافة إلى جملة من الكتب الأدبية والفكرية والتعريفية بالصين.

وأهدى المركز نسخة من كتاب الملك سلمان بن عبدالعزيز، رصد لأخباره الصحفية، للسفير الصيني، مثمّناً زيارته لجناح المركز.

من جهته، عبّر السفير تشنغ؛ خلال زيارته عن سعادته بزيارة الجناح، وأشاد بمجموعة الأعمال الفكرية والكتب المترجمة من اللغة الصينية إلى العربية، وإسهامها في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين المركز ودار إنتركونتننتال هي علاقة وثيقة مميزة، سبق لهما التعاون في ترجمة ونشر أعمال سعودية إلى اللغة الصينية، وفي المقابل أعمال صينية إلى اللغة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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