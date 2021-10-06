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القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:07 صباحاً
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور)
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:07 صباحاً
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور)
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:07 صباحاً
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:07 صباحاً
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:07 صباحاً
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:59 صباحاً
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:59 صباحاً
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تسريبات فيسبوك تحت قبة الكونغرس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 12:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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