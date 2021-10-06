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محافظ الغربية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

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محافظ الغربية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة نصر أكتوبر المجيد محافظ الغربية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

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وضع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري، بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، عزف السلام الوطني وسلام الشهيد تحية لشهداء الوطن وتخليداً لذكراهم العطرة.

كما قام المحافظ بجولة لتهنئة أفراد القوات المسلحة بمناسبة احتفالات أكتوبر حيث تفقد المحافظ القاعدة الجوية بمحلة مرحوم حيث كان في إستقباله العميد أشرف القللي قائد القاعدة وكبار الضباط، وقدم المحافظ التهنئة بإسم جميع مواطني الغربية وجميع الأجهزة على كافة المستويات لفخامة الرئيس عبدالفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري بهذه الذكرى الغالية، كما قدم المحافظ التهنئة لضباط وأفراد القوات المسلحة مؤكداً على ضرورة استعادة روح أكتوبر لدى الأجيال القادمة من أجل التقدم في جميع المجالات، وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور طارق رحمي درع المحافظة لقائد القاعدة تقديراً لما يقدموه في الدفاع عن مصرنا الغالية داخليا وخارجيا، كما أهدى قائد القاعدة الدروع التذكارية للمحافظ ومدير الأمن.

وتابع المحافظ جولته بتفقد اللواء ١١٠ دفاع جوي، حيث كان في استقباله العميد سيد على قائد اللواء وكبار الضباط، وقدم المحافظ التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لهم متمنياً استمرار الأعياد والانتصارات، كما تبادل المحافظ والسيد مدير الأمن الدروع التذكارية مع قائد اللواء بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

واختتمت الجولة بتقديم التهنئة للعميد محمد الأهواني مدير منطقة التجنيد بطنطا، حيث تفقد المحافظ المنطقة وتبادل المحافظ ومدير الأمن مع قائد المنطقة الدروع التذكارية.

المصرى اليوم

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