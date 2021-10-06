«الهجان» يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها (صور)

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء بمدينة بنها، احتفالا بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعميد عبداللطيف أبوالخير المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد عبداللطيف رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية، والعميد أحمد السيد نائب مدير المخابرات الحربية بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، والمهندس على يوسف أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها

تضمنت مراسم الاحتفال التي بدأت صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد والسلام الجمهوري.

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها

وأكد المحافظ أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن وسواعد فتية في البناء والتنمية، مشيرا إلى أن انتصارات أكتوبر تضرب في أذهاننا أمثلة رائعة في البطولة والفداء والتحدي، والتي اتسمت بالوحدة الوطنية التي يتمتع بها أبناء الوطن، حيث اتحد أبناء مصر الأبرار مسلمين ومسيحيين ليسيطرون للتاريخ أروع ملحمة فدائية بطولية، والتي نحن في أشد الحاجة إليها الآن، لتأكيد تلك المعاني السامية والنبيلة في حب وطننا الغالي مصر، والتي نستلهمها دائما مع الاحتفال بذكرى النصر العظيم للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها