أخبار عاجلة

القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية -
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) -
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) -
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي -
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الهجان» يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها (صور)

Print
«الهجان» يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها (صور) «الهجان» يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء بمدينة بنها، احتفالا بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعميد عبداللطيف أبوالخير المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد عبداللطيف رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية، والعميد أحمد السيد نائب مدير المخابرات الحربية بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، والمهندس على يوسف أبوعقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها

تضمنت مراسم الاحتفال التي بدأت صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد والسلام الجمهوري.

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها

وأكد المحافظ أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن وسواعد فتية في البناء والتنمية، مشيرا إلى أن انتصارات أكتوبر تضرب في أذهاننا أمثلة رائعة في البطولة والفداء والتحدي، والتي اتسمت بالوحدة الوطنية التي يتمتع بها أبناء الوطن، حيث اتحد أبناء الأبرار مسلمين ومسيحيين ليسيطرون للتاريخ أروع ملحمة فدائية بطولية، والتي نحن في أشد الحاجة إليها الآن، لتأكيد تلك المعاني السامية والنبيلة في حب وطننا الغالي مصر، والتي نستلهمها دائما مع الاحتفال بذكرى النصر العظيم للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها
محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء ببنها

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

شكله يخض ومش هتصدق بيشيل كام كيلو.. رحنا الجيم مع صاحب أغرب دراع فى مصر

شكله يخض ومش هتصدق بيشيل كام كيلو.. رحنا الجيم مع صاحب أغرب دراع فى مصر

مصر دايما سند لولادها.. القصة الكاملة لعودة مصري من قطر لاستكمال علاجه في أم الدنيا

مصر دايما سند لولادها.. القصة الكاملة لعودة مصري من قطر لاستكمال علاجه في أم الدنيا