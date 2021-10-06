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بيطري قنا الرابع على الجمهورية لتفتيشه على أسواق اللحوم

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بيطري قنا الرابع على الجمهورية لتفتيشه على أسواق اللحوم بيطري قنا الرابع على الجمهورية لتفتيشه على أسواق اللحوم

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بقنا حصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تحريرها المحاضر الخاصة بقطاع التفتيش على اللحوم بمعدل 94 محضر خلال شهر سبتمبر الماضى، مما ادى إلى ضبط الأسواق وتوافر اللحوم الصحية والأمنة للمواطنين بالمحافظة.

محافظ قنا

وأكد محافظ قنا على أهمية الدور الرقابى الذي تقوم به مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في التفتيش على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والاسماك والهايبر ماركت والثلاجات والمطاعم ومحلات الجزارة والمجازر ومتابعة الذبح السليم وسلامة الذبيحة، مما يؤدى إلى توفير لحوم خالية من الأمراض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية لا تدخر جهدا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الأسواق وتطهيرها من اللحوم الغير صالحة والمجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط الأسعار، وحماية المواطنين من الأمراض الناتجة عن استخدام تلك اللحوم.

المصرى اليوم

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