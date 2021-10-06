السفينة وادي سفاجا تصل للبحر الأحمر وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات الضائع بموانئ الهيئة اليوم الأربعاء، شهد تداول 459 شاحنة و71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأوضحت هيئة الميناء -في بيان- أن حركة الواردات شملت 65 ألف طن بضائع و145 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع و314 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين «أمل وبوسيدون اكسبريس»، والسفينة وادي سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

فيما غادرت السفينة «دليلة» بينما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهى«سينا، وعمان، وبريدج» ومغادرة السفينتين «عمان وسينا.