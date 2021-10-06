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استرجع اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبطال حرب أكتوبر، ذكريات مشاركته في نصر أكتوبر المجيد وكواليس رفع علم مصر على الضفة الشرقية.

قال «الألفي» في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إنه كان ضمن الموجة الأولى لاقتحام قناة السويس، لذلك دائمًا ما أتذكر هذه اللحظة التي تعد من اللحظات العظيمة التي عاشها مع زملائه من أبطال الجيش المصري، بل وإنها لحظة استرداد الكرامة، موضحًا أنه ما زال يتذكر زملائه بما فيهم من استشهد ومن هو ما زال على قيد الحياة.

أوضح: «قبل بدء العملية، كنا ننتظر بشدة اللحظة التي نقتحم بها قناة السويس، واللحظة التي نضع أقدامنا على الضفة الشرقية لقناة السويس لنرفع علم مصر»، مضيفًا: «هذه اللحظة من اللحظات التي يصعُب وصفها أو التحدث عنها بطريقة تليق بها».

وعن تحول الجيش المصري من الهزيمة للنصر في حرب أكتوبر، قال: «الجيش المصري دائمًا لديه إصرار وعزيمة على تحقيق الهدف، والتي تظهر دائمًا بين الشعب المصر في لحظات الأزمات وتعرض الأمن القومي للخطر«.

تابع: «من هذا المنطلق كانت عملية إعداد القوات المسلحة، التي كنت أمثل جزء منها في هذا التوقيت شهدت إقبال كبير جدًا وغير عادي، رغم أنه في دولة أخرى كان من الممكن أن يكون قرار المشاركة في هذه المعركة صعب».