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تطهير المدارس استعدادا لبدء العام الدراسى في القليوبية (صور)

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تطهير المدارس استعدادا لبدء العام الدراسى في القليوبية (صور) تطهير المدارس استعدادا لبدء العام الدراسى في القليوبية (صور)

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تابعت مديرية التربية والتعليم في القليوبية استعداداتها لاستقبال العام الدارسى بقرى ومدن المحافظة حيث اكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على ضرورة غسيل الفصول بالماء والكلور بقصد التطهير ورفع كافة الرواكد الخشبية من المساحات الفارغة في المدارس وفوق الاسطح لمنع وقوع أي كوارث بسببها

اكد وكيل الوزارة انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة إنتشار ومتابعة جاهزية المدارس والاستعداد لبدء الدراسة لإستقبال أبناءنا وبناتنا

وتابع اللواء خالد فوزي، رئيس حي شرق شبرا الخيمة أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد وأكد رئيس الحي على ضرورة التأكيد على أهمية نشر الوعي الصحي وطرق الوقاية حفاظًا على صحة المواطنين من خلال إتباع النشرات الدورية التي يتم بثها من خلال وزارة الصحة خلال الوسائل المختلفة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إليكترونية.

وفى السياق شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، بضرورة المتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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