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بعد تخفيض الحد الأدنى.. شروط القبول بمدرسة الزراعة المطرية وقسمي البترول والمشغولات الصوفية

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بعد تخفيض الحد الأدنى.. شروط القبول بمدرسة الزراعة المطرية وقسمي البترول والمشغولات الصوفية بعد تخفيض الحد الأدنى.. شروط القبول بمدرسة الزراعة المطرية وقسمي البترول والمشغولات الصوفية

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أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تخفيض الحد الأدنى لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية للزراعة المطرية الملحقة على مركز بحوث الصحراء بمطروح وقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية إلى مجموع 200 درجة كذلك تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بفصل المشغولات الصوفية البدوية اليدوية إلى مجموع 180 درجة موضحاً أن تقديم الطلبات بداية من صباح الغد الخميس ولمدة اسبوع بإدارة التعليم الفني بديوان عام تعليم مطروح.

واكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية الملحقة بمركز بحوث الصحراء بمطروح وقسم البترول وقسم المشغولات الصوفية على النحو التالي:-

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح

3- أن يكون الطالب حاصلا على مجموع درجات ٢٠٠ درجة بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الزراعية وقسم البترول و١٨٠ درجة للطالبات الراغبات في التقديم للالتحاق بقسم المشغولات .

4- حضور الاختبار الالكتروني

5- حضور المقابلة الشخصية

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية .

واضاف مدير تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب صور طبق الأصل من شهادة الاعدادية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها .

المصرى اليوم

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