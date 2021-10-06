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لأهل سيناء : «إحنا بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا» ()

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السيسي لأهل سيناء : «إحنا بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا» (فيديو) لأهل سيناء : «إحنا بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا» ()

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وجه الرئيس رسالة لأهل سيناء، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، خلال الندوة التثقيفية التي شهدها اليوم، الأربعاء بعنوان «العبور إلى المستقبل».

قال السيسي: «أنا عايز أقول لأهالينا في سيناء، أنتم كان لكم دور دائمًا جزء من شعب ، أنتم مصريين، قبل 67 وبعد 67، وقبل 73 وبعد 73، وحتى الآن»، مضيفًا «يمكن الدولة المصرية مقدرتش في وقت من الأوقات تعمل الواجب معاكم لكن احنا بنحاول نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا كلنا».

أضاف: «لأن صحيح أنتم جزء من الشعب ولكن اللي قومتوا به في فترة من أقصى الفترات، وكتير مننا لازم يفهم يعني إيه ناس تعيش في كنف الاحتلال وتقوم بتقديم الدعم وتعرض حياتها وحياة أسرها لخطر حقيقي بهذا الدعم وتستمر فيه حتى تعود سيناء إلى مصر وإلى أهلها».

تابع: «إحنا اتأخرنا في هذا الأمر لكن أنا عايز أقول إذا كنا اتأخرنا 30 سنة فاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوز المدة دي وكأن سيناء يتم تعميرها بقالها 30 سنة».

المصرى اليوم

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