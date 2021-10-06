رئيس جامعة قناة السويس: 130 متقدما لاختبارات الدبلومة والماجستير والدكتوراه الأكاديمية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعه قناه السويس أن كليه الألسن شهدت هذا العام تحولا كبيرا بالبرامج الدراسيه الجديده التي تم إستحداثها للعام الأول سواء بمرحله البكالوريوس أو مرحله الدراسات العليا.

وأشار زكي أن الكلية تقدم ٢٠ دبلومه في مجالات الترجمة واللغويات لأول مره بخمس أقسام ،إلى جانب الماجستير والدكتوراه مهنيه وأكاديمية.

كما تتاح دبلومه الترجمه الفوريه لكليات التربيه والآداب والألسن وما يعادلها من كليات الأزهر والجامعات الخاصه.

هذا وقامت الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث امس الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر بجوله تفقديه بكليه الألسن لمتابعة إختبارات القبول الخاصه بالدراسات العليا بالكلية التي تتم بإشراف الدكتور حسن رجب عميد الكليه والدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورافق الدكتوره ماجده هجرس خلال جولتها الدكتور طارق أبوالميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ١٣٠ طالب وطالبة يؤدون الاختبارات اليوم للإلتحاق ببرامج الدبلومه والماجستير والدكتوراه الأكاديميه والمهنيه للعام الأول هذا وأكدت الدكتوره ماجدة هجرس أن هذه الإختبارات تعد شرط أساسى للتقديم وتتطلب الاجتياز للقيد ببرامج الدراسات العليا بالكليه.