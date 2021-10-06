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تجديد حبس ربة منزل متهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالشرقية

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تجديد حبس ربة منزل متهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالشرقية تجديد حبس ربة منزل متهمة بخطف رضيع من مستشفى حكومي بالشرقية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، تجديد حبس ربة منزل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامها بخطف طفل رضيع حديث الولادة بطريق المغافلة، من داخل مستشفى الحسينية المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية من عامل زراعي وزوجته، مُقيمان بدائرة المركز، بأنه يوم الخميس الماضي تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر»، وفي اليوم التالي وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين، حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما «أدليا بأوصافها»وأدعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى، وخلال قيام الأول بإصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر، وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها قررت إرتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها.

وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وإصطحبت الطفل وفرت هاربة، وتم إعادة الطفل لأهليته، والتحفظ عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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