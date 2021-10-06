طرح 17 تجمعا تنمويا بسيناء للمواطنين

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تم طرح عدد 17 تجمعا تنمويا بشبه جزيرة سيناء أمام المواطنين الراغبين من سيناء وباقي المحافظات الاخري، حيث اعلنت محافظتي شمال وجنوب سيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الطرح الأول لعدد (17) تجمع تنموي (سكني/زراعي) بعدد 1141 فرصة.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أنه تم إتاحة 2 مكتب مجهزا بمراكز خدمات المستثمرين، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، و2 مكتب بالمنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية، ومكتب بمقر خدمة المستثمرين بجنوب سيناء، ومكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء، للمعاونة في تقديم الطلبات اليكترونيا.

ويحق لكل مواطن قام بشراء الكراسة (الملغاة) استرداد قيمتها بملء النموذج وذلك من خلال رابط الكتروني تم تخصيصه لذلك.

بدوره أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إلى أن من بين المشروعات التنموية الكبري التي يتم تنفيذها على أرض سيناء أقامة 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا من بينها 11 تجمعا في منطقة وسط سيناء و6 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء..مشيرًا إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.