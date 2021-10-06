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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حرص على تقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعتبر الأهلي على مدار تاريخه أحد قلاع الوطنية المصرية وكان له ولنجومه ورموزه دوراً مؤثراً خلال حرب أكتوبر.

وجاء في نص تهنئة الأهلي للرئيس السيسي: بمشاعر يملؤها التوقير التقدير يطيب للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره أن يرفع لسيادتكم بكل الحب والاعتزاز أمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ستظل مصدر فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة درع الوطن وسيفه.. والنادي الأهلي الذي يعتز بنشأته الوطنية ويتشرف بتمثيل بلاده في المحافل القارية يجدد تهنئته لسيادتكم ويعاهدكم أن يكون دوماً في الصفوف الأولى لمعركة البناء والتطوير والتعمير التي تخوضها بلادنا تحت قيادتكو الرشيدة للعبور بالوطن إلى ما يستحق من مكانة رفيعة.. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصلحة البلاد.