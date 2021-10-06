الأهلي يكشف سبب عدم خوض مباريات ودية قبل مواجهة بطل النيجر

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في مستهل مشوار المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021/2022.

ويسعى الأهلي لتحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الجديد بالتتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي بعدما حسم اللقب في الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وقبلها كان البطل في 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وتساءلت جماهير الأهلي ومتابعو الفريق في الفترة الحالية عن سبب عدم خوض الفريق لأي مباراة ودية قبل مواجهة بطل النيجر.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر داخل الفريق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرفض خوض أي مباراة ودية نظراً لغياب القوام الأساسي للفريق سواء من اللاعبين المصريين أو المحترفين بتواجدهم مع منتخبات بلدانهم.

فضلاً عن أن موسيماني يخشى من تعرض أي عنصر للإصابة قبل مباراة بطل النيجر في ظل عودة أكثر من لاعب مؤخراً للفريق بعد تعافيه من الإصابة.