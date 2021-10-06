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«البرونزية» الفرصة الأخيرة لـ سمر حمزة بعد خسارتها فى بطولة العالم للمصارعة

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«البرونزية» الفرصة الأخيرة لـ سمر حمزة بعد خسارتها فى بطولة العالم للمصارعة «البرونزية» الفرصة الأخيرة لـ سمر حمزة بعد خسارتها فى بطولة العالم للمصارعة

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خسرت سمر حمزة لاعبة المصري للمصارعة، أمام الأمريكية أديلين جراي المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 11-1، في نصف نهائي بطولة العالم.

وتقام البطولة في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجاري.

وستنافس حمزة على الميدالية البرونزية، عندما تواجه الفائز من مواجهة بطلتي تركيا والهند.

وصعدت سمر إلى المربع الذهبي عقب تفوقها على اليابانية ياسوها ماتسويوكي بنتيجة 4-2، في دور الثمانية.

وكانت لاعبة منتخب قد فازت على بطلة كازاخستان في دور الـ16 بنتيجة 2-1، ضمن منافسات وزن تحت 76 كجم.

الجدير بالذكر، أن سمر حمزة عدلت عن قرار الاعتزال الذي أعلنته عقب العودة من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت سمر حمزة قد ودعت منافسات طوكيو في أولى مبارياتها (وزن 76 كجم) على يد الروسية ناتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016.

المصرى اليوم

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