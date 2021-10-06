الإطاحة بوزير الري.. التشكيل الجديد لحكومة آبي أحمد في دورته الجديدة

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وافق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بالأغلبية، والتي تضمنت 22 حقيبة منها 3 لأحزاب المعارضة لأول مرة، فيما تم إدخال 11 وزراء جدد، و7 سيدات ضمن التشكيلة الحكومية.

جاءت أبرز التغيرات بإطاحة وزير المياه والري، إذ تم إسنادها لـ هبتامو إتافا، بدلاً من الوزير السابق، سليشي بقلي.

زيادة الوزارات

كما تم زيادة الوزارات إلى 22 وزارة بعد أن كانت 20 وزارة، بعد أن تمت عملية دمج وفصل في بعض الوزارات خاصة وزارة الزراعة، كما أن مشاركة وزراء من احزاب المعارضة بعدد 3 وزارات هما، برهانو نغا، وزارة التعليم عن حزب إزيما (حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية، وقجيلا مرداسا، وزير الثقافة والرياضة عن حزب جبهة تحرير أورومو، بلطي مولا جيتاهون، وزارة الابتكار والتكنولوجيا عن حزب الحركة الوطنية لشعب أمهرة.

وجوه جديدة وظهور للسيدات

كما تم إدخال 11 وجه جديد على التشكيلة، فيما ظل 11 من الحكومة السابقة مع تعديل بعضهم عن وزاراتهم، وأسندت للمرأة 7 وزارات. وبدأ مجلس النواب الإثيوبي «البرلمان» (بغرفتيه)، أولى جلساته الإستثنائية ،اليوم الأربعاء بمشاركة 387 عضوا جديدا، وبحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي قدم تشكيلة حكومته الجديدة والتي وافق عليه اعضاء البرلمان باغلبية الحضور، حيث وافق 373، من جملة الحضور 387 عضوا.

والتشكيلة كما يلي: دمقي مكونن، وزارة الخارجية، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، فيما أسندت وزارة الدفاع لـ أبرهام بلاي، وزارة المالية، أحمد شيدي محمد، ومفرحات كامل، لوزارة الأشغال والمهارات. وعمر حسين، في موقعه وزارة الزراعة، وعائشة محمد، لوزارة الري وبيئة السهول، وزارة مستحدثة، وهبتامو إتافا، وزارة المياه والطاقة، كأبرز تغيير. برهانو نغا، وزارة التعليم.. حزب المعارضة جديد ديغماويت موغيس، وزارة النقل واللوجستيات. جبرمسقل جالا، وزارة التجارة والعلاقات الإقليمية. جديد. ملاكو آلبل، وزارة الصناعة. جديد. بنالف أندوالم، وزارة السلام جديد. ليا تداسي، وزارة الصحة.

جيديون طيموتيوس، وزارة العدل. مع تعديل بعد أن كانت النائب العام. بلطي مولا جيتاهون، وزارة الابتكار والتكنولوجيا جديد. ناسيسي تشالي، وزيرة السياحة. جديدة لاق أياليو، وزارة الإيرادات جديد. تشالتو ثاني، وزارة الحضر والبنية التحتية. جديد. تكلي أوما، وزارة المعادن. فسوم أسفا، وزيرة التخطيط والتنمية، ارجوجي تسفاي، وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية. تغير. قجيلا مرداسا، وزير الثقافة والرياضة، من حزب المعارضة جديد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أدى اليمين الدستورية، الاثنين، أمام البرلمان، بعد الموافقة، على إعادة انتخابه كرئيس للحكومة، لدورة جديدة مدتها 5 سنوات.

وجاء إعادة تعيينه في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي استمرت قرابة العام بمنطقة تيجراي الشمالية، وحذر المراقبون من عودة ممارسات الحكومة القمعية.