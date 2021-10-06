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استضاف برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا، وتقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، أصغر مذيعة في مصر رفيدة المدني، إحدى المكرمات من مبادرة واحدة جديدة.

وتحدثت رفيدة المدني في جروب الماميز، حول الصعوبات التي واجهتها في حياتها لتنفيذ أول برنامج توك شو لها للحديث عن أحلام وطموحات الأطفال، وتلتقي من خلاله كبار المسؤولين.

وأوضحت «رفيدة» أن تواجد برنامج متخصص يقدمه الأطفال أو الشباب في مراحل عمرية مبكرة سيؤثر بشكل أفضل على حل مشكلات هذه الفئات العمرية، وتوصيل أفكارهم بصورة أوضح للمتخصصين.

وقالت رفيدة المدني التي تبلغ من العمر 11 عاما، إنها سعيدة بالعديد من المقابلات والتقارير التي تقدمها وتصورها باجتهادات شخصية منها، عبر إحدى الجهات المتخصصة.

وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص حاولوا إقناعها بالتوجه للغناء أو التمثيل وترك فكرة تقديم البرامج، لكنها صممت على تحقيق حلمها حتى توصلت إلى مبادرة واحدة جديدة التي فازت بها.

وروت رفيدة المدني قصتها وحبها لتقديم البرامج منذ صغرها، حينما كانت في عمر 6 سنوات وتقوم بتسجيل فيديوهات على التابلت الخاص بها، وتجري حوارات مع شقيقها على أنه أحد المسئولين.

وقالت أصغر مذيعة في مصر إن أسرتها شجعتها على موهبتها، وقاموا بشراء المعدات اللازمة لتحقيق حلمها، ومساعدتها في التصوير في الشوارع. وكشفت رفيدة المدني أن مبادرة واحدة جديدة اختارتها من بين 3 آلاف قصة مقدمة من العديد من السيدات، وعبرت عن سعادتها للتفوق عليهن جميعا.