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مظهر جديد لـ«أس أس» بمسلسل «الفرح فرحنا»

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مظهر جديد لـ«أس أس» بمسلسل «الفرح فرحنا» مظهر جديد لـ«أس أس» بمسلسل «الفرح فرحنا»

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يواصل الفنان محمد أسامة «أس أس» تصوير مشاهده في مسلسله الجديد «الفرح فرحنا»، أمام كاميرات المخرج معتز التوني، تأليف حسين مصطفى محرم،يشاركه البطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، ويظهر من خلاله أس أس بلوك مختلف تماماً ويرتدي باروكة، كونه يعمل«نبطشي» أفراح يواجه العديد من المشاكل والأزمات في إطار اجتماعي كوميدي، يعرض قريباً.

ويعتبر مسلسل «الفرح فرحنا» التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل «صد رد» مع على ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل «2 في الصندوق» التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت على اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة «أوس أوس»، في مسرحية «شمسية و4 كراسي»، مع الفنان أشرف عبدالباقى، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.

المصرى اليوم

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