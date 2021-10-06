ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين في القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وطبنجة صوت، ولوحتين كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

بمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهًا عن مستقليها مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.