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لم تمض فترة قصيرة على إطلاق هواتف iPhone 13 الجديدة حتى بدأت بعض مواقع الإنترنت بتسريب مواصفات هواتف آيفون التي ستليها، حسب «روسيا اليوم».

وتبعا لأحدث التسريبات فإن أجهزة iPhone 14 القادمة ستحمل معها تغييرات كبيرة مقارنة بأجهزة آيفون التي طرحت في السنوات الخمس الماضية، وأبرز تعديل سيطرأ عى هذه الأجهزة هو على هياكلها الخارجية، إذ ستصبح حواف الهياكل بزوايا حادة، كما ستدعم هذه الهياكل بمعدن التيتانيوم المتين والمقاوم للصدمات والخدوش.

أما الواجهة الأمامية لهذه الأجهزة فستحصل على شاشات عالية الدقة، ترددها سيصل إلى 120 هيرتزا، كما ستعود تللك الواجهات تقنية Touch ID لكن مستشعرها سيكون مدمجا أسفل الشاشة على الأغلب، أما المساحة المخصصة للكاميرا الأمامية وحساسات الضوء على الشاشة فستصبح أصغر مما هي عليه في iPhone 13 .

وتشير بعض الشائعات إلى أن آبل ستجهز هذه الهواتف بمعالجات Touch ID التي تزيد كفاءتها بمقدار مرتين تقريبا مقارنة بمعالجات Apple A15 الحالية، فضلا عن أنها تعقد اتفاقيات مع بعض الشركات التايوانية لتصميم كاميرات أساسية لهواتفها ستكون بدقة 48 ميغابيكسل، أي أن هذه الكاميرات ستكون دقتها أعلى بـ 4 مرات مقارنة بكاميرات آيفون الحالي.