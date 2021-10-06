الرئيس التنفيذي «البطل جروب» تطرح وحدات كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرات البنك المركزي الـ3% و8%

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أعلنت شركة البطل جروب، شركة التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري والكندي، عن مشاركتها في طرح عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها في السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، وفقا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3 % و8 % لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وبهدف تيسير حصول المواطنين على الوحدات السكنية بمدد أقساط طويلة الأجل.

وقال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل جروب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوحدات التي تخضع للمبادرة تتضمن توفير تمويل عقاري لعدد 600 وحدة سكنية في مشروع «روك إيدن» بمدينة السادس من أكتوبر، 400 وحدة سكنية بمشروع «روك فيرا» بالتجمع الخامس، بمساحات تتراوح ما بين 160 متر و175 متر مربع، وذلك وفقا لمبادرة البنك المركزي ذات العائد 3٪ و8 % ولمدة تصل حتى ثلاثون عاما، لتكون شركة البطل جروب من أوائل شركات التطوير العقاري الخاصة التي تشارك بمشروعاتها ضمن المبادرة الجديدة منخفضة الفائدة.

وأكد دوس أن جميع الوحدات ينطبق عليها اشتراطات البنك المركزي من حيث جاهزيتها للسكن، وتوصيل المرافق اليها، مشددا على أن الشركة اتبعت أفضل معايير الجودة والذوق الراقي في تشطيب الوحدات.

وتابع أن التمويل العقاري تحول، يساعد الشركات على توفير قدر من السيولة تستخدمها في تمويل خططها الاستثمارية، وفي الوقت نفسه يوفر للعميل فرصة الحصول على وحدة سكنية تلبي تطلعاته واحلامه بمدد سداد طويلة الأجل وبفائدة ميسرة.

المهندي عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل جروب

وتمتلك شركة البطل جروب خبرة طويلة في التطوير العقاري تمتد منذ عام 1978 وحتى الآن، حيث تمثل مشروعاتها احد العلامات البارزة في مناطق شرق القاهرة ومساكن شيراتون، وتحظي الشركة بمصداقية كبيرة وثقة العملاء نظرًا لالتزامها بتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة وبأعلى معايير الجودة.

وأوضح دوس أن الشركة انتهت من الانشاءات في تلك المشروعات وبدأت في مراحل التسليم، حيث تخطط الشركة لتسليم 1000 وحدة سكنية في المشروعات الثلاث قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تسليم 600 وحدة إضافية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وعن اختراق «البطل جروب» سوق العاصمة الإدارية بمشروع إداري يعد الأكثر تميزا وانفردا بالمدينة، قال دوس: «لدينا خبرات واسعة في المشروعات التجارية والإدارية في الأسواق العالمية، حيث نفذنا أكثر من خمس مراكز تجارية في كندا خلال الفترة من 2010 حتي 2014،ما ساعدنا على الاطلاع على التجارب العالمية والتعرف على أحدث الأفكار والتصميمات الخاصة بالمشروعات غير السكنية، لنعود مجددا إلى السوق المصري بفكرة مشروع» روك كابيتال ١«أحد اهم المشروعات الإدارية في العاصمة الإدارية والذي سيعكس خلاصة تجاربنا في الأسواق الخارجية.

وأوضح ان المشروع مخصص للأنشطة الإدارية على مساحة 22 الف متر مربع، بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه، حيث يتكون المبنى من طابقين تحت الأرض، وطابق أرضي، وسبع أدوار علوية متكررة بإجمالي عدد وحدات 370 وحدة.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل «البطل جروب» أن «روك كابيتال 1» مشروعا يحمل سمات التميز والتفرد عن غيره من المشروعات الإدارية، وأهم تلك العوامل الموقع الاستراتيجي المتميز في الحي المال أمام القصر الرئاسي مباشرة، وأيضا المقر الجديد للبنك المركزي المصري والبورصة وسوق المال، وثانيا المساحة الكبيرة للمشروع حيث تصل المساحة البنائية إلى 100 ألف متر مربع، وما يقارب 9 آلاف متر مربع مساحة مسطح الطابق الواحد، والذي سيكون قادر على استيعاب 900 موظفا في كل طابق، مشيرًا إلى أن تلك المساحة أتاحت له وضع أفكار خارج الصندوق لخدمة العاملين بالمكان، وتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في تحسين انتاجيه الموظفين وممارسة أعمالهم بكفاءة، حيث تم توفير كافيتريا تتسع لأكثر من 250 فرد في كل طابق، و«تراك» أولمبي للجري، جيم رياضي على مساحة 3 الاف متر مربع، ومجموعة من العيادات الطبية مثل الاسنان والعيون والعلاج الطبيعي، فضلا عن مطعم خمس نجوم لخدمات رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وأيضا جراج يتسع ل 1000 سيارة ومجهز لاستقبال السيارات الكهربائية.

المهندي عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل جروب

وأشار إلى ان المشروع يحمل شعار«Have a great working day» وأن الشركة لن تتواني في تقديم ما يستلزم من أفكار وصولا لهذا الهدف.

وعن الخطة الإنشائية للمشروع، أوضح المهندس عماد دوس، أن الشركة تحرص دائمًا على الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في كافة الأعمال ومنهم المهندسة المعمارية العالمية هايزل وونغ من المكتب المعماري الشهير WSW Architects لتصميم المبنى، بالإضافة إلى Cracknell لتصميم اللاندسكيب، والمكتب الاستشاري Ted Jacob Engineering Group في أعمال التخطيط والتصميم الإنشائي، ومكتب ECG في دور الاستشاري العام، مشيرا إلى انه تم بالفعل بدء اعمال الحفر والانشاءات ومن المقر تسليم المشروع بنهاية 2023.

وأكد ان الشركة طرحت الفترة السابقة المرحلة الأولي «روك كابيتال 1» بمييعات متوقعة 400 مليون جنيه، حيث يستهدف المشروع الشركات الكبرى والأجنبية العاملة في السوق المحلية أو الشركات الإقليمية التي تسعي لفتح مقرات لها في مصر بمساحات كبيرة، وأكد أن الشركة تفضل في كل مشروعاتها تنفيذ جزء من الانشاءات قبل طرح المشروع للبيع خاصة انها تمتلك السيولة الكافية لذلك ولديها الخبرة الكافية والمصدقية لتنفيذ واتمام كافه مشاريعها، مؤكدًا أن وجود الإنشاءات وحركة الأعمال في موقع المشروع يؤكد مصداقية الشركة لدي العملاء من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنع المشروع من التعرض لأي صدمات أو ظروف استثنائية قد تؤدي للإخلال بدراسته المالية.

وعن خطط الشركة المستقبلية، قال دوس انه في اطار استراتيجيتها التوسعية المدروسة بعناية، فإنها تخطط لتنفيذ مشروعا سكنيا بالعاصمة الإدارية بمتوسط مساحات ما بين 40- 50 فدان، حيث تقوم بالمفاضلة بين أكثر من قطعة أرض حاليا، كما تخطط في مرحلة لاحقة بتنفيذ أولى مشروعاتها السياحية بمنطقة العين السخنة، مشيرا انها باتت امتداد طبيعي لمنطقة شرق القاهرة، كما انها تحظي بزيارات طول العام ما يجعلها من المناطق الاستثمارية المهمة.

وبدأت «البطل جروب» نشاطها في 1978 في صناعة العقارات في السوق الكندي والمصري. تركز الشركة بشكل أساسي على تزويد السوق العقاري بعدد من المشروعات العقارية المتميزة، وتتنوع هذه المشروعات ما بين السكنية والتجارية والإدارية بأكثر المناطق الحيوية والجاذبة للاستثمارات بالبلاد.

«البطل جروب» هي نتاج مسيرة طويلة من العمل المستمر، حيث قام المهندس سمير دوس بتأسيس شركة «البطل للإسكان والتعمير» في عام 1978، ومن ثم جاءت البطل جروب والتي تم تأسيسها في عام 2002 كشركة للتطوير العقاري، لتتابع مشوار النجاح وتصبح اكبر مطور يمتلك حصة سوقية بمنطقة شيراتون، مصر الجديدة، بأكثر من 60 مبنى سكني، فضلًا عن عدد من العقارات التجارية من خلال مشروع «شيراتون صن جيت» و«شيراتون جيت»و «روك يارد»، وفي 2009 تمكنت البطل جروب من التوسع بالعديد من المدن الجديدة بجميع انحاء القاهرة، وحققت انطلاقه جديده بعدد من المشروعات بمفهوم متميز ومغاير مثل وكمبوند روك فيرا (Rock Vera) بالتجمع الخامس، على الطراز الإيطالى، وكمبوند روك إيدن (Rock Eden) بالسادس من أكتوبر، وكمبوند روك فيل (Rock Ville) بالعبور والذى يقام على الطراز الآسيوى، فتتميز مشروعات البطل جروب بالفخامة والرقي وتقدم خدمات متكاملة بأحدث تقنيات البناء لمواكبة تطورات السوق العقاري واحتياجات العملاء والمستثمرين.

ومن بين عملائها بعض أكبر العلامات التجارية في مصر مثل بنك مصر وبنك CIB والبنك الاهلي المصري ومرسيدس بينز وميرك للأدوية.

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