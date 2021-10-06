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أمن المنافذ يكشف حصيلة قضايا التهريب خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ يكشف حصيلة قضايا التهريب خلال 24 ساعة أمن المنافذ يكشف حصيلة قضايا التهريب خلال 24 ساعة

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كشف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، عن جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه ضبطت قضية تهريب عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية، فضلاً عن 27 قضية في مجال الأمن العام، و1335 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين حيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وتنفيذ 167 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضية بمجال الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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