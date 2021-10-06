«أبو شقة» يفتتح جلسة «الشيوخ» لبدء انتخاب اللجان النوعية للمجلس

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افتتح المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الاربعاء، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون.

وتشهد الجلسة الثانية عرض الطعون إذا ما تقدم بها أي عضو، ويعقبها إعلان القوائم النهائية، وفتح الباب لإجراء الانتخابات على 14 لجنة نوعية.

أما الجلسة الثالثة يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالكامل.

و قال «ابو شقة»، إن عددا من الأحزاب السياسية خاطبت المجلس بممثليها في الهيئات البرلمانية، ومنها حزب الشعب الجمهوري، الذي اختار النائب حازم عمر، رئيسا للهيئة البرلمانية، وباهي غازي نائبا له.

كما أعلن أن النائب السيد عبدالعال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أما حزب المؤتمر فقد اختار الربان عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية.

وأشار إلى أنه تم اختيار النائبة سلوى إبراهيم الحداد، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وسامح السادات نائبا.