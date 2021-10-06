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تحرير 15 محضر مخالفة وضبط لحوم مصنعة وكبده مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

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تحرير 15 محضر مخالفة وضبط لحوم مصنعة وكبده مجهولة المصدر في حملة بالشرقية تحرير 15 محضر مخالفة وضبط لحوم مصنعة وكبده مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارت البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة، وضبط 68 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و38 كجم لحوم مصنعة، و30 كجم دجاج، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، و40 كجم كبده بدون بيانات مجهولة المصدر، و20 كجم كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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