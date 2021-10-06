فتاة من قرية الروضة بسيناء تحكي قصة نجاحها بعد تعرضها لهجوم إرهابي

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قالت الفتاة ياسمين الطالبة في كلية الصيدلة «إحدى ساكنات قرية الروضة بسيناء» إنها تعرضت لهجوم إرهابي أثناء عودتها من المدرسة مع أختها رانيا التي أصيبت بطلق ناري في رأسها أدى إلى تهتك ونزيف في جمجمة المخ مما أسفر عن وفاتها في الحال.

وقالت: «كتب أختي اتغرقت بالدم، محتفظة بيها لحد النهاردة، وهنوريها لاولادنا، علشان يعرفوا أن الإرهاب وأن اعداء بلادي عملوا فينا ايه، والوجع الكبير واننا هنفضل عايشين فيه عمرنا».

وأشارت ياسمين خلال الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد اليوم إلى الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة 24 نوفمبر عام 2017 وسكان قرية الروضة بسيناء، مستنكرة في الوقت نفسه هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين والأطفال والشيوخ في مسجد الروضة وسكان القرية بأكملها.

وأضافت أن جميع أفراد عائلتها لقوا حتفهم في هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدة أن هذه الأحداث الإرهابية جعلت منها إنسانة قوية تتحدى كل الصعوبات، والتي دفعتها أيضا للحصول على المركز الأول من شعبة علمي علوم مدرسة الروضة الثانوية ودخولها كلية الصيدلة.

وشددت على أن لديها إرادة قوية بتعمير سيناء ومساعدة كل سكان قرية الروضة، معربة في الوقت نفسه عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه والدتها عام 2021 بجائزة الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وأعربت في ختام كلمتها عن شكرها للجيش المصري والشرطة في توفير الأمان على أرض محافظة سيناء، مؤكدة تحسن الوضع الأمني في محافظة سيناء.