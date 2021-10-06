أخبار عاجلة

القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية -
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) -
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) -
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي -
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط مخبرين بلدي دون ترخيص والقبض على القائمين عليهما

Print
ضبط مخبرين بلدي دون ترخيص والقبض على القائمين عليهما ضبط مخبرين بلدي دون ترخيص والقبض على القائمين عليهما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص ونجله والمسؤولين عن مخبزين بلدي كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارتهما المخبزين دون ترخيص.

أفادت التحريات بتجميعهما كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد الاتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المخبزين المشار إليهما على أكثر من 51 طن دقيق بلدى مدعم.

وبمواجهتهما، اعترفا بإدارتهما المخبزين المشار إليهما دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات

«التموين» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات

التموين تضبط 4 طن لحوم فاسدة

التموين تضبط 4 طن لحوم فاسدة

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%