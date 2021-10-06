ضبط مخبرين بلدي دون ترخيص والقبض على القائمين عليهما

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص ونجله والمسؤولين عن مخبزين بلدي كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارتهما المخبزين دون ترخيص.

أفادت التحريات بتجميعهما كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد الاتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المخبزين المشار إليهما على أكثر من 51 طن دقيق بلدى مدعم.

وبمواجهتهما، اعترفا بإدارتهما المخبزين المشار إليهما دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.