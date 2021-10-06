حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بقرى ومدن الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين لفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، و أسفرت الحمله عن ضبط ١٢ حالة وتحرير ١٠ محاضر، ورفع ٤٤٤ حالة إشغال وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية يالمركز بفك شدة خشبية بمساحة ١٥٠متر بقرية عمريط التابعه للوحدة المحلية بالصوة ، عبارة عن شدة خشبية بالدور الثاني علوي ، وتم التصدي لها وإزالتها علي الفور و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة إزالة فورية بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 200 متر، وتم تسليم الأرض للزراعة للحفاظ عليها من أي تعديات أخري، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة لرفع عدد كبير من الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الوحدة المحلية بالصالحية القديمة، لإعادة الانضباط وفتح الشارع وتوسعته للمارة والسيارات، وجارى استكمال حملات رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بمختلف شوارع المدينة والوحدات المحلية التابعة لها.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق ، حملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع الجلاء، وشارع فاروق ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحى.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، ورئيس الوحدة المحلية بغيتة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ قرار رقم ٢١١ الخاص بإزالة مزرعة بجمعية العدلية الزراعية مخالفة لشروط وقواعد الإرتفاع المسموح بها ، فضلاً عن تنظيم حمله لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، للحفاظ على انضباط الشارع البلبيسي وتحقيق السيولة المرورية.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، برفع ٣٨ من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، كما تم ضبط ٢٨ إشغال مخالف، ورفع ٣٣ إشغال آخر وتحرير ٣ محاضر إشغال مخالف ، خلال الحملات اليومية الليلية لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وقامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات بشن حملات لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامة، و تم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفه نظرا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطريق العام.