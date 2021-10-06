أخبار عاجلة

جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة -
وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة -
"جائزة الأميرة صيتة وبحوث أم القرى" يوقعان عقودًا استشارية في "التطوير المهني" -
لجنة خبراء أميركية تحذّر كبار السن من استخدام الأسبرين: هذا ما يحدثه -
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبطال ملحمة كبريت يتحدثون في ندوة ثقافية بنادي اليخت بالإسكندرية

Print
أبطال ملحمة كبريت يتحدثون في ندوة ثقافية بنادي اليخت بالإسكندرية أبطال ملحمة كبريت يتحدثون في ندوة ثقافية بنادي اليخت بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم اللجنة الثقافية في نادى اليخت بالاسكندرية، برئاسة سارة سرور، بالتعاون مع مؤسسة مشكاتى للتنمية، ندوة وعرض لفيلم وثائقي حول ملحمة كبريت في حرب أكتوبر 1973 المجيدة، والتي أطلق عليها معركة الصمود الخالدة، يوم الجمعة المقبل بمقر النادى.

ويتحدث حول المعركة الأبطال المشاركين فيها من قوات الصاعقة الكتيبة 603، والتي ضمت رجال القوات المسلحة من اللواء 130 مشاة أسطول تحت قيادة البطل الشهيد العقيد ابراهيم عبدالتواب، باعتبارها ملحمة باسلة للجيش المصري دفاعا عن ارض وشرف وكرامة كل المصريين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل

حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل

بعد نجاتها من حادث مروع ..فرح الزاهد في جلسة تصوير بـ«التايجر»

بعد نجاتها من حادث مروع ..فرح الزاهد في جلسة تصوير بـ«التايجر»

شعبة الأدوية : شروط تراخيص مزاولة النشاط و الانتاج للشركات لدي الغير تهدد توطين صناعة الدواء

شعبة الأدوية : شروط تراخيص مزاولة النشاط و الانتاج للشركات لدي الغير تهدد توطين صناعة الدواء