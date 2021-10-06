أبطال ملحمة كبريت يتحدثون في ندوة ثقافية بنادي اليخت بالإسكندرية

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تنظم اللجنة الثقافية في نادى اليخت بالاسكندرية، برئاسة سارة سرور، بالتعاون مع مؤسسة مشكاتى للتنمية، ندوة وعرض لفيلم وثائقي حول ملحمة كبريت في حرب أكتوبر 1973 المجيدة، والتي أطلق عليها معركة الصمود الخالدة، يوم الجمعة المقبل بمقر النادى.

ويتحدث حول المعركة الأبطال المشاركين فيها من قوات الصاعقة الكتيبة 603، والتي ضمت رجال القوات المسلحة من اللواء 130 مشاة أسطول تحت قيادة البطل الشهيد العقيد ابراهيم عبدالتواب، باعتبارها ملحمة باسلة للجيش المصري دفاعا عن ارض وشرف وكرامة كل المصريين.