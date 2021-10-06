هل يحصل بطل الدوري على مكافأة مالية ضخمة؟ رابطة الأندية توضح

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تعكف رابطة الأندية المحترفة حالياً على التجهيز لحفل ضخم يليق باسم الكرة المصرية يتم خلاله تكريم بطل بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء على أنه ستكون هناك جوائز مالية ضخمة لبطل الدوري الممتاز ولكن إقرار هذا في لائحة رابطة الأندية لن يتم إلا بعدما يتم الانتهاء من وضع لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية المحترفة.

وأضاف أحمد دياب أن بطل الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021/2022 لن يحصل على هذه الجوائز المالية الضخمة ولكن سيتم إقرارها من بطولة الدوري في الموسم المقبل.

وحول بطولة كأس السوبر بين بطلي الدوري الممتاز وكأس مصر وما إذا كانت ستكون تحت إشراف الرابطة أم اتحاد الكرة أكد أحمد دياب أن بطولة السوبر المقبلة ستكون لا تزال تتبع تنظيم ومسؤولية اتحاد الكرة، وبعدها ستشرف الرابطة على البطولة أيضاً.