لأول مرة عرض «قاع» بالقاهرة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

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قال الفنان محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «قاع» من إنتاج الفرقة يعرض ولأول مرة في القاهرة على مسرح السلام بشارع القصر العيني غدًا الخميس والجمعة الموافق ٧ و٨ أكتوبر في الثامنة مساء، وذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، حيث يقدم العرض بالمجان .

جدير بالذكر ان العرض المسرحي «قاع» هو مشروع تخرج ورشة «نجوم المستقبل» والتي أقيمت بالفرقة العام الماضي، يناقش العرض فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

عرض «قاع» تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.