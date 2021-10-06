أخبار عاجلة

جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة -
وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة -
"جائزة الأميرة صيتة وبحوث أم القرى" يوقعان عقودًا استشارية في "التطوير المهني" -
لجنة خبراء أميركية تحذّر كبار السن من استخدام الأسبرين: هذا ما يحدثه -
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

لأول مرة عرض «قاع» بالقاهرة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

Print
لأول مرة عرض «قاع» بالقاهرة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح لأول مرة عرض «قاع» بالقاهرة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «قاع» من إنتاج الفرقة يعرض ولأول مرة في القاهرة على مسرح السلام بشارع القصر العيني غدًا الخميس والجمعة الموافق ٧ و٨ أكتوبر في الثامنة مساء، وذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، حيث يقدم العرض بالمجان .

جدير بالذكر ان العرض المسرحي «قاع» هو مشروع تخرج ورشة «نجوم المستقبل» والتي أقيمت بالفرقة العام الماضي، يناقش العرض فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

عرض «قاع» تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة

حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل

حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل

بعد نجاتها من حادث مروع ..فرح الزاهد في جلسة تصوير بـ«التايجر»

بعد نجاتها من حادث مروع ..فرح الزاهد في جلسة تصوير بـ«التايجر»

شعبة الأدوية : شروط تراخيص مزاولة النشاط و الانتاج للشركات لدي الغير تهدد توطين صناعة الدواء

شعبة الأدوية : شروط تراخيص مزاولة النشاط و الانتاج للشركات لدي الغير تهدد توطين صناعة الدواء