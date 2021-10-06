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القبض على عصابة ارتكبت 9 وقائع سرقات مساكن ومكاتب إدارية في الجيزة

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القبض على عصابة ارتكبت 9 وقائع سرقات مساكن ومكاتب إدارية في الجيزة القبض على عصابة ارتكبت 9 وقائع سرقات مساكن ومكاتب إدارية في الجيزة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية بأسلوب «كسر الباب»، متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما «3 أشخاص» جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، تم ضبطهم وبإرشادهم ضبطت القوات بعض المسروقات المستولى عليها.

المصرى اليوم

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