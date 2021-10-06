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سقوط 3 متهمين بـالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر بالقاهرة

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سقوط 3 متهمين بـالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر بالقاهرة سقوط 3 متهمين بـالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر بالقاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وأفادت التحريات بأن اثنين من المتهمين الثلاث لديهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، وجميعهم ألقي القبض عليهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكميات من مخدر الفودو والاستروكس، فضلاً عن 250 كيس بلاستيكى بداخله مادة مخدرة «يتم خلطها بالتبغ»، وميزان حساس، و3 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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