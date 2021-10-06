«الداخلية» : ضبط 223 قطعة سلاح ناري و281 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (223) قطعة سلاح ناري، (281) قضية مخدرات وتنفيذ (84642) حكما قضائيا متنوعا.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 223 قطعة سلاح ناري، مع 191 متهما».

وأضافت: «تم تنفيذ (84642) حكما قضائىا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (6) متهمين، ارتكبوا (31) حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (281) قضية مخدرات بإجمالي عدد (287) متهما».

وتابعت: «في مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (46) متهما، وضبط (31) متهما، وضبط (361) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25513) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (63) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية».