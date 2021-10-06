«الداخلية» تواصل إهداء الحقائب المدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية

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وزارة الداخلية تواصل المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

قالت الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء: «انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد».

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.