أخبار عاجلة

جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية -
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط -
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة -
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل -
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت -
"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة -
وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة -
"جائزة الأميرة صيتة وبحوث أم القرى" يوقعان عقودًا استشارية في "التطوير المهني" -
لجنة خبراء أميركية تحذّر كبار السن من استخدام الأسبرين: هذا ما يحدثه -
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنقاذ طفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني بالأشعة التداخلية بـ"سعود الطبية"

Print
إنقاذ طفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني بالأشعة التداخلية بـ"سعود الطبية" إنقاذ طفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني بالأشعة التداخلية بـ"سعود الطبية"
سبّبه خلل التنسج العضلي الليفي وأدى لقصور التروية الدموية لأنسجة الكلى

إنقاذ طفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني بالأشعة التداخلية بـ

قام فريق متخصص في قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك سعود الطبية، وبتعاون كل من: (قسم الكلى، الأوعية الدموية، التخدير، والتمريض المساندين)، من علاج طفل يبلغ 7 سنوات، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، سبّبه له مرض يسمى خلل التنسج العضلي الليفي، سبّب له تضيقًا في الشرايين المغذية للكلى؛ مما نتج عنه قصور التروية الدموية لأنسجة الكلى.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور عزت باصهي، أن هذا المرض من المسببات النادرة لارتفاع ضغط الدم، وقد تم علاج التضيق الحاصل في الشريان المغذي للكلية اليمنى باستخدام القسطرة والتوسيع بالبالون الطبي، ويتم عادة علاج هذه الحالات بالعلاجات الخافضة لضغط الدم، وبعض الحالات يتم علاجها بالقسطرة أو التدخل الجراحي.

وأكد الدكتور "باصهي" أنه نتج عن العلاج انخفاض مباشر في ضغط الدم، وتم إيقاف جميع الأدوية الخافضة لضغط الدم في اليوم الثاني بعد الإجراء، كما تقرر خروج المريض من المدينة بعد يومين من الإجراء، وستتم متابعة الحالة بشكل منتظم.

ونوّه بأن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يتم علاجها بالأشعة التداخلية على مستوى مدينة الملك سعود الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية

جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية

"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط

"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط

"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة

"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة

وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة

وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة