تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:59 صباحاً
"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:59 صباحاً
اماكن الكثافات بالقاهرة والجيزة
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:47 صباحاً
"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:45 صباحاً
وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:45 صباحاً
"جائزة الأميرة صيتة وبحوث أم القرى" يوقعان عقودًا استشارية في "التطوير المهني"
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:45 صباحاً
لجنة خبراء أميركية تحذّر كبار السن من استخدام الأسبرين: هذا ما يحدثه
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:45 صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:45 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هنا سور مجرى العيون العظيم بعد رفع أطنان القمامة لأول مرة منذ سنين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 11:53 صباحاً
169
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:44 صباحاً
الجو هيمطر بكرة فين .. والأمطار هتكون إزاي ؟.. تطورات جديدة في حالة الطقس
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:15 صباحاً
شاهد طريقة صناعة حلاوة المولد من نار الفرن للمستهلك وأشكال وأصناف بياكلها الفقير والبيه
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
أسرة من قصار القامة تتحدى الصعاب وتعمل في مهنة «سمكرة سيارات» بالمنوفية
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
السابق
شاهد أحلى أكلة فى الدنيا.. سيدات يصنعن العيش الشمسى بالمنيا
التالى
البنت اتيتمت وهي بتتولد.. زوج يتهم مستشفى بالدقهلية قتلوا مراتي بعد الوضع
Tweets by @3yonNews