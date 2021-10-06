ضبط مالك مكتب للخدمات احتال على راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب مكتب للخدمات بالغربية، لاستيلائه على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب للخدمات، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذًا من مكتب الخدمات الخاص به وكرًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ت صاحب مكتب للخدمات م استهداف المتهم وضبطه، وعثرت القوات بمقر الشركة على 12 جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه، و5 عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمطعم بإحدى الدول، و32 شهادة تحاليل طبية خالية البيانات منسوب صدورها لأحد المعامل لتقديمها لراغبي السفر تفيد سلبية إصابته بفيروس كورونا.

كما عثرت القوات على 15 شهادة تحاليل طبية منسوب صدورها لذات المعمل بأسماء أشخاص مختلفة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، و3 شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة لاستخدامها كشهادة خبرة لراغبي السفر للعمل بالخارج، وتأشيرتي دخول إلكترونية لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة، وجهاز لاب توب بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات الخاصة براغبي السفر من ضحاياه.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه.