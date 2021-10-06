للمرة الثالثة.. صلاح شعير يفوز بجائزة اتحاد الكتاب فى مجال أدب الطفل

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فاز الدكتور صلاح شعير الأديب والخبير الاقتصادي بجائزة اتحاد كتاب مصر فرع أدب الطفل لعام 2021م، وذلك في مجال مسرح الطفل؛ عن مجموعته المسرحية «تفاحة وشطة»والتي تضم ثلاث نصوص مسرحية.

وتتميز المجموعة بالعديد من القيم الإيجابية منها: مناقشة قضية البذخ والتبذير في نص مملكة الأسود، والدعوة إلى تأصيل ثقافة الترشيد في التعامل مع الغذاء.

كما ناقشت مسرحية «جزيرة الأرانب» مشكلة عقوق الوالدين وأهمية النظافة الشخصية، حيث تنبأت المسرحية بظهور فيروس كورونا نتيجة الإهمال النظافة، ووصفت أعراضه، وتطوراته وصولا إلى الوفاة، وهذا النص العبقري يكشف قدرة الكاتب على التنبؤ القائم التحليل واستخلاص النتائج، في مجال أدب الخيال العلمي.

أما مسرحية تفاح وشطة فقد ناقشت حقوق الجار ومشكلة التلوث البيئي وقيم التعايش السلمي بين المجتمعات؛ على اعتبار أن السلام بين الشعب هو قمة الرقي الإنساني، في إطار التحفيز على التعاون كبديل للصراعات والنزاعات المدمرة للموارد والطاقات.

ومن اللافت النظر أن حصول الكاتب على الجائزة؛ قد تزامن مع نشر دراسة علمية محكمة حول نفس المجموعة المسرحية «تفاحة وشطة» الفائزة؛ للدكتورة أمينة عامر بيومي حسن؛ بمجلة البحوث في مجالات البحوث التربوية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، حيث أشارت الباحثة إلى أن استخدم الكاتب الإطار الزماني والمكاني لمسرح الأحدث؛ قد جاء بصورة تناسب تعزيز الهدف والمضمون، ونقل الواقع المعاش للشخصيات، ووظف النهاية وجعلها منطقية؛ وقد نالت الشخصيات الشريرة جزائها العادل نتيجة لتصرفاتها، أما الشخصيات الخيرية فقد ارتقت إلى الأفضل.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة اتحاد الكتاب في مسرح الطفل هي الجائزة الثالثة للكاتب لهذا المجال، فقد حصل على جائزتين من وزارة القوى العاملة المصرية في مجال قصص الأطفال؛ الأولى عام 2016 عن قصة أماني والبطة، والثانية هي المركز الأول عام 2019 عن قصة أميرة التفاح.