رابطة الأندية تعلن مواعيد انطلاق الدوري ونهايته.. وموعد إجراء القرعة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل دقيق موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد وكذلك موعد نهايته وموعد إجراء قرعة البطولة.

وتواجه بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد إشكالية صعبة في ظل ضغط البطولة نظراً للارتباطات الكثيرة لمنتخب مصر والأندية المصرية في بطولتي إفريقيا.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة على أن بطولة الدوري للموسم الجديد 2021/2022 ستنطلق يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري بينما سيتم ختام المسابقة في 31 أغسطس 2022.

وكشف دياب عن أن قرعة بطولة الدوري الممتاز ستقام يوم 12 من الشهر الجاري يوم الثلاثاء المقبل، ولن تكون موجهة بحيث يلتقي أي فريقين في المسابقة في أي وقت دون توجيه لأي موعد أو مواجهات محددة مسبقاً قبل القرعة.