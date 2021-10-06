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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء نظيره برشلونة الإسباني في مباراة صعبة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويقود الزمالك فنياً المدرب الإسباني أوليفر روي ويراهن على كوكبة نجومه المميزة من عناصر منتخب مصر للعبة لاسيما الثلاثي: القائد أحمد الأحمر والحارس كريم هنداوي والمتميز يحيى الدرع.

وتنطلق المباراة بين الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه لاعبو الزمالك في هذه المباراة الصعبة زميلهم في صفوف منتخب مصر علي زين نجم فريق برشلونة الإسباني.

ويشارك الزمالك في كأس العالم للأندية بقائمة تضم: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28/ 27 على صالة حسن مصطفى.