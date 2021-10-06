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تسمم لاعبو منتخب غينيا بيساو قبل مواجهة المغرب بتصفيات المونديال

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تسمم لاعبو منتخب غينيا بيساو قبل مواجهة المغرب بتصفيات المونديال تسمم لاعبو منتخب غينيا بيساو قبل مواجهة المغرب بتصفيات المونديال

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أعلن اتحاد الكرة بغينيا بيساو في بيان رسمي أن لاعبيه تعرضوا لتسمُّم بعد وجبة عشاء أمس الثلاثاء في أحد فنادق الرباط، حيث يستعد لملاقاة منتخب المغرب مساء اليوم الأربعاء، بملعب مولاي عبدالله في الجولة الثالثة من تصفيات 2022 بقطر.

وتابع أن اللاعبين الـ25 قد نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم من الإسهال والتقيؤ، إلى جانب أيضا أعضاء الجهاز التقني.

وذكر بيان اتحاد الكرة الغيني أن المباراة مهددة بالتأجيل، بسبب حالة اللاعبين، مشيرا إلى أن المسؤولين يحاولون التواصل مع مندوب المباراة، وهو من سيراليون، لدراسة وضعية اللاعبين والقرار الذي سيتم اتخاذه بخصوص إجراء المباراة أو تأجيلها.

وكانت بعثة الغيني قد حلّت بالمغرب يوم الإثنين، وأجرى لاعبوه مرانين. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

المصرى اليوم

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