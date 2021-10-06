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نتائج لاعبي الأهلي في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

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نتائج لاعبي الأهلي في البطولة التنشيطية لألعاب القوى نتائج لاعبي الأهلي في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

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نجح لاعبو فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي في فرض سيطرتهم بحصد المراكز الأولى، وظهروا بمستوى جيد خلال البطولة التنشيطية الأولى في مسابقة «إطاحة المطرقة»، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولات الجمهورية، والمقرر إقامتها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2021.

وجاءت نتائج البطولة التنشيطية كالتالي:

- أولًا: مرحلة 16 سنة: حصل اللاعب عبدالرحمن محمد عادل على المركز الأول، محققًا رقمًا قدره 66.705 م، كما حصلت اللاعبة ناهد عمرو صالح على المركز الأول وحققت رقم 46.60 م.

- ثانيًا: مرحلة 18 سنة: حصل اللاعب عبدالرحمن ناصر شحاتة على المركز الأول، محققًا رقمًا قدره 61.05 م، بينما حصلت اللاعبة ندى سليمان على المركز الأول برقم 54.05 م.

- ثالثًا: مرحلة 20 سنة: حصل اللاعب عمر حمدي على المركز الأول برقم 62.0 م، فيما حصلت ندى سليمان على المركز الأول برقم 53.0 م.

وأشاد ياسر داود، المدير الفني لفرق ألعاب القوى، بمستوى اللاعبين خلال البطولة التنشيطية التي تأتي استعدادًا لبطولات الجمهورية، مؤكدًا أنها تعتبر ضمن خطة الجهاز الفني للاستعداد للبطولات المقبلة.

المصرى اليوم

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