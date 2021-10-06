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إيطاليا ضد إسبانيا.. مواجهة متوازنة وثأرية في نصف نهائى دورى الأمم الأوروبية

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إيطاليا ضد إسبانيا.. مواجهة متوازنة وثأرية في نصف نهائى دورى الأمم الأوروبية إيطاليا ضد إسبانيا.. مواجهة متوازنة وثأرية في نصف نهائى دورى الأمم الأوروبية

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تخوض إيطاليا مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين على أرضية ملعب سان سيرو مساء الأربعاء، في إطار مُنافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتأهل المُلقب بـ الأزوري إلى هذا الدور بعدما تمكن من انتزع صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة أي بدون أي خسارة، بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى هذا الدور بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة المستوى الأول برصيد 11 نقطة.

إيطاليا في حالة جيدة وهي حاليًا في سلسلة متتالية رائعة من عدم الخسارة امتدت إلى 37 مباراة. هم ببساطة المرشحون للفوز بدوري الأمم بعد تألقهم الكبير في يورو 2020. كانت إيطاليا قد فازت على إسبانيا في نصف نهائي المسابقة القارية بركلات الترجيح.

على الجانب الأخر يسعى لاروخا للانتقام من خسارتهم في يورو 2020. بعد تراجع حاد في مستوياتهم بعد رحيل الجيل الذهبي، تبدو إسبانيا بحالة جيدة مرة أخرى تحت قيادة لويس إنريكي.

لقد بدوا أكثر من قادرين على الفوز بنصف نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا وكانوا الطرف الأفضل قبل أن يخسروا بركلات الترجيح.

إيطاليا وإسبانيا وجهًا لوجه:

في المواجهات الـ 10 الأخيرة بين المنتخبين، فازت إيطاليا بأربع مباريات بينما فازت إسبانيا بثلاث. وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في نصف نهائي بطولة أوروبا 2020، حيث انتصرت إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 1-1 بعد وقت إضافي.

المصرى اليوم

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