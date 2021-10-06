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تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين

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تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين

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تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير الحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين الأمر الذى يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة فى الإتجاهين.

وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية إعتباراً من الساعة 12,5 صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 10/10/2021.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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