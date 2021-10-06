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هيئة الاتصالات تُجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:08 مساءً
"الرشاش" عميد تقنية "الأرطاوية" في ذمة الله
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:08 مساءً
"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:08 مساءً
أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:08 مساءً
لا جثث ولا سيارة.. شاهد لغز الحادث الذي حير المصريين
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:08 مساءً
الرئيس السيسى: مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. بنحترم الشعب ونحبه
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
المصريون يشعرون بزلزال وقع في جزيرة كريت.. قوته 6.1 ريختر
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
شاهد.. رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:03 مساءً
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:02 مساءً
«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
شاهد أحلى أكلة فى الدنيا.. سيدات يصنعن العيش الشمسى بالمنيا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 11:37 صباحاً
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:52 مساءً
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:37 صباحاً
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