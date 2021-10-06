أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات تُجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
"الرشاش" عميد تقنية "الأرطاوية" في ذمة الله -
"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار -
أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية -
لا جثث ولا سيارة.. شاهد لغز الحادث الذي حير المصريين -
الرئيس السيسى: مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. بنحترم الشعب ونحبه -
المصريون يشعرون بزلزال وقع في جزيرة كريت.. قوته 6.1 ريختر -
شاهد.. رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا -
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -
«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

شاهد أحلى أكلة فى الدنيا.. سيدات يصنعن العيش الشمسى بالمنيا

Print
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسى: مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. بنحترم الشعب ونحبه

الرئيس السيسى: مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. بنحترم الشعب ونحبه

المصريون يشعرون بزلزال وقع في جزيرة كريت.. قوته 6.1 ريختر

المصريون يشعرون بزلزال وقع في جزيرة كريت.. قوته 6.1 ريختر

طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر

طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر

اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة

اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة